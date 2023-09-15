🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 сентября, забудьте о насущных бытовых проблемах и позвольте себе немного расслабиться. Конечно, в компании самых близких людей.

♈ Овны

События в жизни происходят именно тогда, когда они необходимы. Овны, просто расслабьтесь и действуйте исходя из сложившихся обстоятельств. Если сильно устали — сделайте паузу. Отложите дела на потом, а сейчас выдохните напряжение и вдохните любовь.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу — оно не обманет.

♉ Тельцы

В последнее время вы чувствуете, что попали в эпицентр бури, а выхода нет. Сделайте себе одолжение, прекратив поток негативных мыслей. Только вы способны погрузить себя в черную стихию и вывести из нее! Дышите. Пришло время выбраться из головы и погрузиться в тело.

Космический совет: включите любимый плейлист, выдохните и расслабьтесь.

♊ Близнецы

Все мы выросли на историях о том, какой должна быть любовь, а какой не должна. К сожалению, нередко эти истории мешают нам быть счастливыми. Может ли это быть правдой и в вашем случае, Близнецы? Звезды напоминают, что ваши отношения не должны нравится другим. В первую очередь они должны нравится вам. Если вам комфортно и хорошо с этим человеком, то все сделано правильно.

Космический совет: стереотипы о любви могут только навредить вашим отношениям.

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♋ Раки

Не замыкайтесь в себе — впустите в свою жизнь новые краски. Ведь всем известно, что за облаками нередко можно найти радугу! Раки, не бойтесь выйти из зоны комфорта, впереди вас ждут еще более приятные события.

Космический совет: не сопротивляйтесь движению жизни.

♌ Львы

Нелегко быть отдающим в любых отношениях. Неудивительно, что вы часто чувствуете себя истощенными. Правда в том, что вы не можете исправить внешний мир. Вы не можете изменить поведение других людей. Что вы можете сделать, так это заполнить свои собственные резервы и дать себе любовь, заботу и подпитку, в которых вы нуждаетесь в данный момент.

Космический совет: наладить отношения можно только вместе.

♍ Девы

Умение принимать решения — это одновременно и ваша суперсила, и секрет вашего счастья. Не позволяйте тем, кто не понимает вашего пути, отбивать у вас желание заниматься любимым делом. Разве может другой человек испытать вашу радость от творчества и созидания? Так почему же ему дано право выбирать, что делать вам? Проведите этот синдром самозванца до выходной двери, а потом похвалите себя, как никогда раньше.

Космический совет: никому не позволяйте делать выбор за вас.

♎ Весы

Чтобы обрести желаемое, многие эксперты советуют действовать так, будто это уже ваше. Учитывая текущее расположение звезд, такой подход наверняка сработает для вас, Весы. В первую очередь это касается романтической сферы. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Если для этого нужно отбросить некоторые из собственных запретов, пусть будет так.

Космический совет: позвольте себе быть сегодня более раскрепощенными.

♏ Скорпионы

Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.

Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.

♐ Стрельцы

Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели.

Космический совет: новый проект ждет, когда вы к нему приступите.

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♑ Козероги

Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего — взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют.

Космический совет: займитесь планированием на следующие несколько лет.

♒ Водолеи

Исследуйте, что вас сдерживает. Но помните, то, что дается вам сейчас так легко, на самом деле не было легко получено. Перестаньте играть по мелочам в своих мечтах и ​​спросите себя, почему вы не можете иметь то, что есть у кого-то другого.

Космический совет: вы вольны идти в любом направлении, которое выберете.

♊ Рыбы

Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все — вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки — это необходимая часть получаемого опыта.

Космический совет: вы слишком быстро опустили руки.

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