Российские арбитры впервые за 1,5 года назначены на международный матч УЕФА

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Прежде Россия была отстранена от соревнований, в которых участие принимают различные страны.

Российские арбитры впервые за 1,5 года назначены на международный матч УЕФА

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Российские арбитры назначены на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. решение принято впервые за 1,5 года, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уточняется, что бригаду на матче 26 сентября возглавит Вера Опейкина, помогать ей будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. В резерве остается Надежда Горинова.

Международный матч российские арбитры отработают впервые за 1,5 года — Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА ранее отстранили российские сборные и клубы, а также арбитров от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарные футболисты московского «Спартака» сыграют со сборной мира.

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