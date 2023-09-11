Французский полузащитник Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон

Французский полузащитник и игрок клуба «Ювентус» Поля Погба сдал положительный допинг-тест на тестостерон. Теперь его могут на четыре года лишить права играть в футбол. Об этом сообщает испанское издание La Gazzetta dello Sport

Чемпион мира по футболу 2018 года сдал тест 20 августа после матча в в первом туре чемпионата Италии. Лабораторный анализ показал, что в его крови сконцентрирован слишком высокий уровень тестостерона, несмотря на то, что его нельзя использовать без назначения терапевта.

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