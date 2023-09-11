Сборная России по футболу проиграла команде Египта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Матч в египетском Суэце завершился с минимальным преимуществом хозяев.

Сборная России по футболу проиграла команде Египта

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных товарищеских матчей. Встреча в египетском Суэце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Россияне первыми открыли счет: на седьмой минуте отличился нападающий Сергей Пиняев, реализовавший пенальти. Однако этот гол стал единственным на счету сборной России. Египтяне ответили на него двумя забитыми мячами в исполнении Ахмеда Фаузи на 68-й и Араби Бадра на 72-й минутах.

По решению тренерского штаба российской сборной в матче играли футболисты не старше 23 лет — соответствующие по возрасту команде Египта.

Первый товарищеский матч между сборными России и Египта прошел 7 сентября и завершился со счетом 1:1. Следующую товарищескую игру российская команда проведет 12 сентября против футболистов Катара. На поле выйдет первый состав сборной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские арбитры впервые за 1,5 года назначены на международный матч УЕФА.

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Сборная России по футболу проиграла команде Египта

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