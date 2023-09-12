Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника

В городе Рыльск Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атакую беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В результате атаки в промышленном здании на улице Ленина выбиты стекла в окнах, также повреждена крыша. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.