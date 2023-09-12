Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника
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В этот раз целью украинских террористов стало административное здание на улице Ленина.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
В городе Рыльск Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атакую беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате атаки в промышленном здании на улице Ленина выбиты стекла в окнах, также повреждена крыша. К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
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