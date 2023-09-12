Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 9 0

В этот раз целью украинских террористов стало административное здание на улице Ленина.

Старовойт: в Рыльске повторная атака беспилотника

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В городе Рыльск Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атакую беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

В результате атаки в промышленном здании на улице Ленина выбиты стекла в окнах, также повреждена крыша. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. 

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Атака беспилотников на регионы России
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