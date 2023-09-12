«Не смотрю на себя»: Лада Дэнс поделилась переживаниями о внешности после ДТП

Российская певица продолжает посещать лечебные процедуры.

После аварии, случившейся в начале августа, Лада Дэнс впервые лично рассказала о своем состоянии здоровья. Певица избегала общения с журналистами больше месяца, но наконец выступила на площадке одного из федеральных телеканалов.

Звезда отметила, что последний месяц занималась собственным здоровьем. Сейчас она постоянно ходит на лечебную физкультуру, ЛФК и различные процедуры. Артистка даже отказалась появляться на публике на костылях.

Также на лбу знаменитости остался большой шов. Однако, спустя месяц после ДТП, звезда свыклась с ним.

«Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась», — отметила Дэнс.

Сейчас она начала готовиться к осеннему концерту. На шоу звезда намерена исполнить как старые хиты, так и новые композиции.

«Жить нужно в кайф»: что пришлось перенести Ладе Дэнс на пути к успеху

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ладе Дэнс угрожал убийством неизвестный мужчина. Оказалось, что это давний поклонник артистки, которого не пустили в больницу к кумиру.

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