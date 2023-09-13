Назван самый эффективный способ спасения подавившегося едой ребенка

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 264 0

Педиатр Шарипова: метод Геймлиха поможет спасти подавившегося ребенка

Назван самый эффективный способ спасения подавившегося едой ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot

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Оказывается, детям старше трех лет нельзя стучать по спине.

Экстренная помощь в случае, если ребенок внезапно подавился едой, должна зависеть от его возраста и состояния. Об этом изданию Газета.ру заявила педиатр Ильмира Шарипова.

Если ему еще не исполнилось года, ни в коем случае нельзя пытаться извлечь помеху пальцами. Вы рискуете продвинуть предмет еще дальше и перекрыть дыхательные пути.

Чтобы помочь младенцу, нужно осторожно перевернуть его головой вниз, держа его за ножки, и аккуратно потрясти. Детей от года до трех лет можно перегнуть через свое колено или руку, повернуть голову вниз и несильно постучать между лопаток.

Важно помнить, что детей старше трех лет, наоборот, бить по спине нельзя, так как это лишь протолкнет инородное тело дальше по трахее. Лучший способ спасти задыхающегося в таком случае — это метод Геймлиха.

«Поставьте ребенка в вертикальное положение и обхватите его за талию. Кисть правой руки сожмите в кулак и разместите его пальцами вовнутрь между ребрами и пупком ребенка. Ладонью второй руки зафиксируйте сжатый кулак. Начинайте разводить ваши локти в стороны и нажимать на живот ребенка по направлению снизу-вверх до тех пор, пока кусок пищи, жидкость или инородное тело не выйдет наружу», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему упавших детей нельзя брать на руки.

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