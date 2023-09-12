«Кровавый бизнес»: Небензя заявил о процветании торговли органами на Украине

Свидетельств того, что в стране процветает «черная трансплантология», все больше.

Украинцы все чаще становятся жертвами торговли органами, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

В ходе собрания он указал — свидетельств того, что в стране процветает «черная трансплантология», все больше. Кроме того, по словам дипломата, киевский режим даже создал законодательную базу для таких преступлений. Теперь для трансплантации на Украине не требуют разрешение донора или близких людей.

«По сути, извлекать органы разрешили и у детей. Упрощена процедура изъятия органов у умерших, не дававших прижизненного согласия на донорство своих органов после смерти», — уточнил Небензя.

Он также подчеркнул, что такие процедуры не могут проходить без разрешения властей — очевидно, они все знают.

«Судя по всему, украинское государство покрывает кровавый бизнес. Будут ли бить тревогу по этому поводу наши бывшие западные партнеры? Вряд ли», — подытожил Небензя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил легализовать в стране каннабис (марихуану. — Прим. ред.).