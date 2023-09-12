Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеской игре

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Встречу принимала катарская сторона.

Матч прошел на стадионе «Эль-Джануб» в Аль-Вакре и завершился со счетом 1:1. Голом от россиян отличился Александр Солдатенков. От команды Катара же в ворота забил Ахмед Алааэлдин.

Прежде, 11 сентября, сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных товарищеских матчей. Встреча в египетском Суэце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские арбитры назначены на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. решение принято впервые за 1,5 года.