Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеской игре

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Голом от россиян отличился Александр Солдатенков.

Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеской игре

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kolvenbach

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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче. Встречу принимала катарская сторона.

Матч прошел на стадионе «Эль-Джануб» в Аль-Вакре и завершился со счетом 1:1. Голом от россиян отличился Александр Солдатенков. От команды Катара же в ворота забил Ахмед Алааэлдин.

Прежде, 11 сентября, сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных товарищеских матчей. Встреча в египетском Суэце завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские арбитры назначены на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. решение принято впервые за 1,5 года.

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