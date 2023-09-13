Он знал: возможность импичмента Байдена обсуждали с Трампом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Politico: Трамп в частном порядке поддержал возможность импичмента Байдена

Он знал: возможность импичмента Байдена обсуждали с Трампом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi34

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Оказалось, что до вынесения официального решения проводились консультации с бывшим президентом США.

Бывший президент США Дональд Трамп знал о возможном импичменте действующего главы Джо Байдена. Более того, именно с ним это и обсуждалось, передает газета Politico со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, экс-лидер Штатов обсуждал данный вопрос с республиканцами — членами нижней палаты Конгресса Элиз Стефаник и Марджори Тейлор-Грин. Позднее чиновники высказались в поддержку импичмента, что говорит о значительном влиянии Торампа в партии, подчеркивает газета.

Прежде стало известно, что официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена началось по распоряжению спикера нижней палаты конгресса Кевина Маккарти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байдена уличили во лжи о посещении Нью-Йорка на следующий день после терактов 11 сентября 2001 года.

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