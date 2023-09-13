«Крупная военная акция»: Маск назвал причину отказа активировать Starlink в Крыму

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Маск отказался активировать Starlink в Крыму из-за санкций США

«Крупная военная акция»: Маск назвал причину отказа активировать Starlink в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Бизнесмен подчеркнул, что строго последовал предписанию американских властей.

Американский миллиардер Илон Маск не стал включать Starlink в Крыму из-за действующих антироссийских санкций. Об этом бизнесмен заявил на технологической конференции All-In Summit.

Маск подчеркнул, что строго следовал предписаниям американских властей. Именно поэтому на поступившую «среди ночи» просьбу украинских чиновников он ответил отказом. Бизнесмен также подчеркнул, что тут же активировал бы Starlink, будь у него соответствующий документ, подписанный президентом США Джо Байденом.

«Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России. <…> Фактически украинцы обратились к нам с просьбой принять участие в крупной военной акции», — подчеркнул Маск.

Илон Маск рассказал, кто на самом деле управляет США

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск раскритиковал тех, кто обвинил его в государственной измене за выключение Starlink вблизи Крыма. Он подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией.

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