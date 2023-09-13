Проткнут кишку и вызовут ожог: какие предметы опаснее всего глотать детям

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 18 0

Педиатр Маркова: батарейки и магниты требуют экстренного извлечения из тела

Проткнут кишку и вызовут ожог: какие предметы опаснее всего глотать детям

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Инородные предметы внутри организма могут привести к страшным последствиям.

Иногда маленькие дети случайно или просто из любопытства глотают посторонние предметы: детали конструктора, монеты и другие мелкие детали, однако самыми опасными являются батарейки и магниты. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-педиатр Дарья Маркова.

Так, говорит специалист, батарейки могут привести к тяжелым последствиям, в том числе к химическому ожогу слизистой органов. Магниты же притягиваются друг к другу и по пути могут повредить слизистую желудка.

Срочно следует вытаскивать также инородные тела неправильной формы, например, с острыми углами. Они могут проткнуть стенки кишки, что грозит попаданием желудочного содержимого в брюшную полость.

Удалять экстренно нужно и монеты - они могут застрять на дне желудка. Маркова уточнила, что родители пострадавшего ребенка как можно быстрее должны обратиться к медикам.

 «Инородные тела из желудочно-кишечного тракта удаляют щадящим методом. Операция по извлечение предмета проводится под седацией — медикаментозным сном. Все манипуляции занимают не более 30 минут», — объяснила педиатр.

Она также добавила, что маленькие и неопасные предметы способны выйти без оперативного вмешательства вместе с калом. Для этого необходимо подождать примерно сутки.

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