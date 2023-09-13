Эстония запретила въезд российским автомобилям

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

В МИД республики назвали ограничение эффективным средством «повышения цены агрессии для России».

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hagberg

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Эстония с десяти часов утра 13 сентября запретила въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что тем самым республика следует введенным 8 сентября Еврокомиссией в отношении России санкциям, согласно которым автотранспорт, зарегистрированный в РФ, не допускается на территорию Евросоюза.

По заявлению министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, цель санкций против России — заставить «государство-агрессора» отойти к своим национальным границам. Поэтому Эстония в ходе консультации с властями Латвии и Литвы пришла к заключению, что при совместном введении санкций они станут наиболее эффективным средством «повышения цены агрессии для России».

Уточняется, что запрет на въезд транспортного средства в Эстонию действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в республике или Евросюзе. При этом автомобилям с российскими номерами разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Евросоюза.

Также поясняется, что по прибытии в пункт пропуска через госграницу Эстонии пользователь или владелец транспортного средства с российским номером должен будет вернуться в Россию на автомобиле или пересечь границу без него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия запретила въезд в страну на автомобилях с номерами Российской Федерации.

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