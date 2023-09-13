Дело в бургерах? Почему Трамп выглядит моложе Байдена на 15 лет

В чем секрет бывшего президента США, который младше действующего главы государства всего на три года?

Президент США Джо Байден старше своего предшественника Дональда Трампа всего на три года, но со стороны кажется будто между ними не меньше десяти лет. Об этом пишет издание aif.ru.

Вероятно, все дело в особенностях диеты миллиардера. Даже тот факт, что он, как почти любой американец, отдает предпочтение фастфуду, который не может считаться полезной для здоровья едой, существенной роли не играет.

Все дело, как отмечает газета, в подходе. Например, Трамп, когда ест пиццу, употребляет только начинку, а тесто не трогает.

Гамбургеры он ест ножом и вилкой, а не руками, и, опять-таки, без хлебных булочек. Как рассказал врач-гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, это очень полезный прием, ведь самое вредное в фастфуде — как раз не начинка, а тесто из рафинированной муки.

Именно оно способствует ожирению: быстрые углеводы поднимают уровень глюкозы в крови. То же самое можно сказать про пиццу.

Что касается остального наполнения блюд быстрого приготовления, то в их составе зачастую есть овощи, например, помидоры, листья салата, что является вполне полезной пищей. Исключение может составлять колбаса, но в таком случае эксперт советует выбирать блюда с натуральными наполнениями, например, птицей или курицей.

Единственное, что врач считает вредным без каких-либо оговорок — это кола или любая другая газировка. От нее, по мнению Буеверова, стоит совсем отказаться, заменив на воду, чай или кофе без сахара.

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