Уберите это из рациона: названы ТОП-3 продукта-«убийцы» сосудов

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 748 0

Кардиолог Кореневич: углеводы и трансжиры опасны для сердца

Уберите это из рациона: названы ТОП-3 продукта-«убийцы» сосудов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Привычные блюда могут нанести серьезный вред здоровью.

Пережившие инфаркт миокарда часто сталкиваются с вопросом — чем следует питаться, чтобы снизить риск повторного приступа. Врачи говорят, что определенные продукты могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, даже если человек никогда не имел проблем с сердцем.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич отмечает в Telegram-канале, что на первом месте по рискам находятся быстрые углеводы. Они содержатся не только в мучном и сладком, но и в таких привычных всем гарнирах, как картофель, белый рис и макароны.

Вред здоровью также могут принести продукты, содержащие трансжиры (маргарин и сливочное масло), изделия из красного мяса (колбасы, сосиски, пельмени), а также любые консервы и еда на пальмовом масле. Специалисты также призывают не забывать о том, что неправильное питание, ведущее к инфарктам, часто является следствием хронического стресса.

Поэтому важно щадяще относиться к своему организму. Так, следует переходить на правильное питание постепенно, избегая строгих запретов.

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