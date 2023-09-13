Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти
Предварительно, есть пострадавшие.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken
В Турции обрушение произошло в одной из шахт. В момент случившегося там были люди, они остаются взаперти. Об этом местное телевидение сообщило со ссылкой на власти страны.
Речь идет о шахте, расположенной в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак. На место происшествия уже были направлены бригады скорой помощи, полиция и спасатели.
Губернатор провинции Осман Хаджибекташоглу рассказал журналистам, что заблокированны в шахте остаются 280 человек. Четверо из них получили ранения. Он уточнил, что двух людей уже удалось спасти.
«Спасен один человек, он не пострадал, еще один человек получил серьезные ранения», — прокомментировал он TRT Haber.
По словам Хаджибекташоглу, из шахты слышны крики «пленников». Их вызволением занимаются 75 спасателей, работы не останавливаются.
TRT Haber в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) сообщает, что, по последней информации, трое рабочих остаются под завалами.
Ранее 5-tv.ru писал, что турок вспорол горло семилетнему сыну из мести жене-россиянке.
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