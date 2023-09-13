Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Предварительно, есть пострадавшие.

Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Weiken

Читайте нас в: Дзен Новости

В Турции обрушение произошло в одной из шахт. В момент случившегося там были люди, они остаются взаперти. Об этом местное телевидение сообщило со ссылкой на власти страны.

Речь идет о шахте, расположенной в районе Эрегли турецкой провинции Зонгулдак. На место происшествия уже были направлены бригады скорой помощи, полиция и спасатели.

Губернатор провинции Осман Хаджибекташоглу рассказал журналистам, что заблокированны в шахте остаются 280 человек. Четверо из них получили ранения. Он уточнил, что двух людей уже удалось спасти.

«Спасен один человек, он не пострадал, еще один человек получил серьезные ранения», — прокомментировал он TRT Haber.

По словам Хаджибекташоглу, из шахты слышны крики «пленников». Их вызволением занимаются 75 спасателей, работы не останавливаются.

TRT Haber в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) сообщает, что, по последней информации, трое рабочих остаются под завалами.

Ранее 5-tv.ru писал, что турок вспорол горло семилетнему сыну из мести жене-россиянке.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы
16:31
Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на собственную школу под Ростовом
16:22
«Морковка для ослов»: политолог высмеял идею Бербок создать «зонт» над Украиной
16:16
«Рекордный показатель»: Элла Памфилова оценила выборы в новых регионах РФ
16:14
Кольцо похоже на обручальное: что изменилось в жизни вдовы Абдулова
16:05
Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России