Безопасных доз нет? Раскрыты реальные последствия употребления алкоголя

Профессора ВолгГМУ рассказали, что безопасных доз алкоголя нет
Фото: www.globallookpress.com / Torsten Schon
Увидеть страшную картину позволяет статистика ВОЗ.
От злоупотребления алкоголем каждый год умирает три миллиона человек. Заболеваниями из-за тяги к спиртному страдают более 230 миллионов людей, согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения.
Алкоголь безусловно вредит организму. О том, существует ли безопасная доза горячительных напитков, подискутировали волгоградские ученые и профессора ВолгГМУ, пишет V1.RU.
Чрезмерное употребление спиртного может привести к воспалению печени, это снижает трудоспособность и негативно отражается на ментальном здоровье. А вот как сильно будет воздействовать алкоголь на человека, зависит от многих факторов, в частности, генетических, биологических и средовых.
По мнению специалистов, ацетальдегид, до которого расщепляется в организме этанол, максимально токсичен и безопасных доз спиртного нет. Существует лишь количество, приводящее к меньшим последствиям.
Эксперты рекомендуют гражданам прислушаться к рекомендациям ВОЗ и даже не начинать употреблять алкоголь, если ранее вы его не пробовали. Особенно это правило касается несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, а также людей, страдающих от сердечно-сосудистых и эндокринных болезней.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ряде квасов обнаружили тройное превышение нормы алкоголя.
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