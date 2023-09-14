Россия официально предупредила Европу об опасности снарядов с обедненным ураном

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62 0

Дипломат Гаврилов: токсичность снарядов с обедненным ураном огромна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

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Представитель России также перечислил последствия, которые влечет использование подобных боеприпасов.

Реакция стран Запада на предупреждения о негативных последствиях применения боеприпасов, содержащих обедненный уран, примитивна. Такое заявление сделал глава делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Необходимость в очередной раз прояснить ситуацию возникла на фоне комментария главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил, что с точки зрения ядерной безопасности какие-либо радиологические последствия в использовании боеголовок с обедненным ураном отсутствуют.

Дипломат Константин Гаврилов отметил, что эта тема затрагивалась именно с подачи России, хотя какой-либо адекватной реакции не ожидалось. На обоснованные и аргументированные примеры российской делегации поступал ответ на уровне: «это не опасно и проверено».

Однако применение снарядов, содержащих обедненный уран, действительно грозит страшными последствиями: как для здоровья людей, так и для экологии.

«Последствия страшные: рак, заболевания почек, печени, детские заболевания, поражения почвы… Может, при их применении и нет такого сильного радиологического, радиационного заражения, и поэтому глава Международного агентства по атомной энергии Гросси сделал такие заявления, — поскольку это не относится к компетенции его ведомства», — обратил внимание Гаврилов.

Дипломат напомнил о конкретных случаях применения подобного рода боеприпасов в Югославии.

«Это очень опасное и смертельное оружие, которое поражает людей не только сейчас, а также следующие поколения, заражаются земли», — добавил Гаврилов.

Российский представитель предположил, что цель западных стран при передаче снарядов с ураном — попросту избавиться от них, как и в случае с кассетными боеприпасами. А последствия, которые может повлечь их применение, уже никого не волнуют.

Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем опасно использование ВСУ снарядов с ураном.

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