Глава министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг, обсуждая размещение бригады бундесвера в Литве. Это произошло во время дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности. Политик отметил, что военная поддержка ФРГ нужна прибалтийской стране, даже жизненно важна, в первую очередь в связи с особенностями ее географического положения.

«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», — цитирует Писториуса РИА Новости.

О том, что Германия готова к размещению боеспособной бригады в Литве на постоянной основе, министр обороны публично сообщил в начале лета. Он предложил усилить восточный фланг НАТО четырьмя тысячами военнослужащих.

Весной свои притязания на Калининград озвучили власти Польши. По результатам заседания специальной комиссии было решено переименовать российский город в Курлевец и рекомендовано называть его только так. В заявлении комиссии подчеркивалось, что нынешнее русское имя города якобы является «искусственным», не связанным ни с точкой на карте, ни со всем регионом.

Калининград перестал быть Кенигсбергом и вошел в состав СССР по итогам Великой Отечественной войны. Когда-то он считался крупнейшим немецким городом в Восточной Пруссии. В марте текущего года польский генерал Вальдемар Скшипчак предложил поднять вопрос о принадлежности Калининграда его стране. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила на это: «Как поднимет, так и опустит».

Москва не раз выносила на обсуждение вопрос активности НАТО у западных границ, который представители блока предпочитают называть «сдерживанием российской агрессии». Кремль указывал на наращивание боевой мощи Альянса и предупреждал, что потенциально опасные для РФ действия не останутся без соответствующей реакции.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Германия заявила о готовности изымать у россиян любые санкционные товары.