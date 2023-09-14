СМИ подсчитали сумму активов, выведенных бизнесменами РФ из Европы с начала СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Bloomberg: бизнесмены РФ с февраля 2022 года вывели из Европы 50 млрд долларов

СМИ подсчитали сумму активов, выведенных бизнесменами РФ из Европы с начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Vitaly Ivanov

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Они переводятся не только в Россию, но и в Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан.

С февраля 2022 года российские бизнесмены вывели из Европы активы на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В опубликованной статье указано, что акционеры двух компаний, которые контролируются предпринимателями Игорем Шиловым и Марком Курцером, в августе одобрили их редомициляцию с Кипра в РФ. Согласно подсчетам аналитиков, это может позволить увеличить общую стоимость активов, переведенных из ЕС россиянами, «до 50 миллиардов долларов».

Происходящие процессы сломили устоявшуюся тенденцию, когда российские бизнесмены хранили свои деньги и иные активы в Европе на выгодных условиях — с возможностью получать дивиденды в валюте и при низких налогах.

Уточняется, что свои активы богатейшие граждане РФ переводили не только в Россию. Они уходили также в ОАЭ или Казахстан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву.

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