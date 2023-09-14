Не всегда понятно: названы симптомы повышенного артериального давления

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Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Терапевт Видяскин: при высоком давлении человеку тяжело дышать

Не всегда понятно: названы симптомы повышенного артериального давления

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Какие факторы указывают на это болезненное состояние?

Высокое артериальное давление характеризуется частыми головными болями, особенно в области затылка, а также усталостью и мушками перед глазами. Об этом изданию NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин.

Он отметил, что порой пациенты жалуются на неприятные ощущения в области груди и затрудненное дыхание.

«Дискомфорт в груди или сердцебиение, пульсация в ушах, чувство сильной усталости и слабости», — добавил медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что может привести повышенное артериальное давление в норму. В этом могут помочь изометрические упражнения, при которых необходимо удерживать сокращенные мышцы, не растягивая их.

Например, «планка» и «стульчик» подойдут на 100%. Хотя самым изученным способом профилактики и лечения повышенного артериального давления является аэробный тренинг.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-3 продукта-«убийцы» сосудов.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.16
0.18 103.23
0.12
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