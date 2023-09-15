«Трещит по швам»: почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян

Финские власти приняли решение пускать жителей РФ на машинах с российскими госномерами, вопреки запрету Евросоюза.

Еврокомиссия запретила жителям России въезжать на территорию стран ЕС на личных авто, однако не все государства прислушались к рекомендациям. Например, Финляндия не будет следовать новой директиве ЕК. Как объяснил 5-tv.ru финский журналист Кости Хейсканен, без российского туризма стране придется по-настоящему туго.

По словам журналиста, то, что сегодня наблюдает весь мир — это русофобный маразм, во главе угла которого стоит желание «напакостить» жителям России как можно больше.

«Директива Европейского союза о том, чтобы изымать транспортные средства, конфисковать личные вещи, вплоть до тех товаров, которые нужны людям в поездках, телефоны — все это показывает то, что Европа уже совсем чокнулась. В этом русофобном и антироссийском угаре они отовы делать все, что угодно», — считает Хейсканен.

При этом, как отмечает журналист, Финляндия пошла на попятную, потому что без российских туристов экономику страны могут ждать серьезные проблемы.

«Южная Калерия, Восточная Финляндия — они просто умрут, потому что хоть какая-то есть подпитка. Плюс через Финляндию очень большой транзит: летают в Хельсинки, потом едут на автобусах и других транспортных средствах в Санкт-Петербург», — объясняет Кости.

При этом уже сейчас есть много проблем, которые игнорировать все сложнее.

«Экономика Финляндии трещит по швам. Деревообрабатывающие заводы закрываются. В Лаппеенранте, Иматре, Хамине, других приграничных городах мы видим то, что опустевшие магазины, которые обанкротились без российских туристов. Идут огромные сокращения», — рассказывает Хейсканен.

www.globallookpress.com / Rainer F. Steussloff/Intro; 5-tv.ru

Как резюмирует журналист, хотели насолить России, а насолили сами себе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Финляндия не будет изымать личные автомобили россиян при въезде в страну.