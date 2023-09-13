Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике

Российский и северокорейский лидеры осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» и цех сборки ракет «Ангара».
Фото: © РИА Новости / Артем Геодакян
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проявляет большой интерес к российской ракетной технике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопрос, будет ли Россия помогать КНДР в создании космических спутников, российский лидер отметил, что с этой целью он и Ким Чен Ын и приехали на Восточный.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», — сказал Путин журналистам.
Российский и северокорейский лидеры осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетили цех, в котором собирают ракеты-носители семейства «Ангара».
До этого Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный, куда лидер КНДР добрался на личном бронепоезде. Церемония встречи прошла у центрального входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.
Согласно расписанию российского президента, сначала он вместе с Ким Чен Ыном осмотрит космодром, а уже после этого проведет переговоры. Точные их темы пока не раскрываются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных гостей Восточного.
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