Насколько высок риск смерти из-за повторного инфаркта — мнение кардиолога

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 064 0

Кардиолог Кондрахин: без лечения вероятность повторного инфаркта выше в разы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Эксперт Андрей Кондрахин объяснил, как должны следить за своим здоровьем люди, пережившие инфаркт миокарда.

Инфаркт миокарда возникает из-за полной или частичной блокировки питающей сердце артерии. Если повреждены сосуды, кислород не поступает в достаточном количестве вместе с кровью, запускается опасный сценарий. Причиной может быть тромбоз или спазм, произойти это может в любом возрасте при совершенно разных обстоятельствах. Но последствия и риски для всех одинаковые.

«Если есть причины возникновения первичного инфаркта, как правило, вероятность возникновения повторного инфаркта в разы увеличивается. Это не зависит от каких-то внешних воздействий, это просто связано с патологическим процессом в сосудах», — отметил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Доктор подчеркнул, что своевременное лечение — стентирование сосудов сердца или медикаментозная терапия с препаратами для разжижения крови и снижения уровня холестерина в крови — помогает остановить развитие тяжелых состояний. Но важно помнить, что после первого инфаркта даже молодые и на первый взгляд здоровые люди попадают в группу повышенного риска.

«Это состояние достаточно тревожное и требует регулярного контроля как холестерина крови, так и тромбоцитов, то есть системы свертываемости крови. У каждого человека предпосылки разные. Надо понимать, что те, кто что имеет такие состояния, требует внимательного к себе отношения — это контроль ЭКГ и УЗИ сердца», — добавил врач.

Как рассказал Кондрахин, факторами, влияющими на течение и развитие инфаркта миокарда, являются также лишний вес, сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Не стоит относиться к недугу легкомысленно, ведь он нередко приводит к летальному исходу. Но если врачи провели профилактику вовремя, шансы на долгую и полноценную жизнь значительно повышаются. Основная тактика — снижение риска повреждения сосудов воздействием на все остальные системы.

«Полное восстановление после инфаркта возможно, но надо помнить, что это такое восстановление общего состояния организма, Но та часть сердца, где поставлен инфаркт, она погибшая. Она не восстановится, просто другая часть мышцы возьмет на себя ее роль. Восстанавливается сердце достаточно хорошо, но при условии правильного лечения», — заключил кардиолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отмене концертов народного артиста РФ Игоря Николаева из-за его экстренной госпитализации. У композитора проблемы с сердцем, предварительно, он перенес обширный инфаркт.

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