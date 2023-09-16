В Киеве могут поднять бунт против президента Незалежной.

Три поколения украинских мужчин могут быть уничтожены из-за политики их президента Владимира Зеленского. Такое тяжелое будущее стране предрек бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.

Он прямо заявил, что если киевский режим будет продолжать ту же стратегию, что и сейчас, то через несколько лет мужское население страны станет «большой антикварной редкостью».

«Если брать те потери, которые понесены за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет», — сообщил экс-чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму.