«Всех перебьют»: Зеленского обвинили в уничтожении трех поколений украинцев

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Соскин: политика Зеленского приведет к уничтожению украинских мужчин

«Всех перебьют»: Зеленского обвинили в уничтожении трех поколений украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Три поколения украинских мужчин могут быть уничтожены из-за политики их президента Владимира Зеленского. Такое тяжелое будущее стране предрек бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.

Он прямо заявил, что если киевский режим будет продолжать ту же стратегию, что и сейчас, то через несколько лет мужское население страны станет «большой антикварной редкостью».

«Если брать те потери, которые понесены за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет», — сообщил экс-чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму.

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