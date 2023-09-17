Собянин назвал место похорон поэта-песенника Николай Добронравова

Любимый публикой артист ушел из жизни после длительной болезни.

Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл, где будет похоронен поэт-песенник Николай Добронравов. Автора текстов и стихов не стало в ночь на 17 августа: последнее время муж Александры Пахмутовой боролся с болезнью.

По словам градоначальника, местом упокоения для Добронравова станет Новодевичье кладбище. Последнее пристанище там в разное время нашли Юрий Никулин, Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко и другие.

«Мои самые искренние слова сочувствия и поддержки Александре Николаевне Пахмутовой. Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», — написал Собянин.

До этого свои соболезнования семье Добронравова уже выразили крупные артисты и деятели культуры РФ: Николай Басков, SHAMAN, Стас Садальский и другие. Среди наиболее выдающихся творений поэта — песни «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва».

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Басков посвятил Николаю Добронравову прощальное послание.