«Останется в моей памяти»: Валерия показала одно из последних фото Добронравова

|
Алина Крылова
Алина Крылова 31 0

Певица Валерия поделилась одним из последних фото Николая Добронравова

«Останется в моей памяти»: Валерия показала одно из последних фото Добронравова

Фото: Сергей Жуков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов

В последние годы автор-песенник не мог выходить из дома из-за недуга.

Тяжелая болезнь в ночь на 17 сентября унесла жизнь поэта-песенника Николая Добронравова. За последние несколько лет самочувствие стихов резко ухудшилось: в окружении связывали проблемы Добронравова с коронавирусом. На фоне недуга организм культурного деятеля начал давать сбои, а в последний год Добронравов уже не мог ходить.

Незадолго до болезни Николай Добронравов посетил съемки одного из шоу на федеральном канале. В выпуске, посвященном юбилею поэта, отметилась и певица Валерия. Сделанный в перерыве между дублями кадр стал одним из последних в жизни артиста.

Спустя считанные часы после известий о смерти Добронравова народная артистка РФ опубликовала снимок в личном микроблоге. Фото Валерия сопроводила полной чувств подписью, в которой созналась: вместе с Добронравовым ушла эпоха.

«Стихи, написанные Николаем Николаевичем, вошли в жизнь каждого человека прекрасными песнями, которые поет уже не одно поколение. Какой же это был человек, абсолютно оправдывавший свою фамилию— доброго нрава, милый, внимательный –именно таким он и останется в моей памяти, а стихи его будут продолжать жить», — написала она.

Валерия успела сделать совместное фото с Николаем Добронравовым на съемках шоу МалаховаВалерия успела сделать совместное фото с Николаем Добронравовым на съемках шоу Малахова. Instagram* / valeriya

В комментариях подписчики поспешили присоединиться к словам соболезнования. Фолловеры массово отмечали, что «такие гениальные люди не должны покидать наш мир», а также, что «культовые произведения Добронравова нужно нести сквозь века как гимн человечности».

Ранее 5-tv.ru писал о ярком воспоминании депутата Госдумы Ямпольской, посвященном Николаю Добронравову.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов
17 сент
Захарова указала на бессмертную актуальность строк Николая Добронравова
17 сент
«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
17 сент
«Не звезда, а целая планета»: Садальский распереживался после смерти Добронравова
17 сент
Собянин назвал место похорон поэта-песенника Николая Добронравова
17 сент
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова
17 сент
Ушла эпоха: Басков оставил прощальное послание после смерти Добронравова
17 сент
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова
16 сент
Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Захарова указала на бессмертную актуальность строк Николая Добронравова
15:12
Коробка пандоры: почему в Петербурге произошло массовое отравление едой из сети кафе
14:55
В Подмосковье прошел отборочный этап чемпионата «Битва роботов»
14:49
Кинорежиссер Александр Хван скончался на 66-м году жизни
14:41
ВСУ обстреляли деревню в Курской области, есть пострадавшие
14:35
Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского

Сейчас читают

«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России