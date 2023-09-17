Населенный пункт в Курской области был обстрелян со стороны украинских нацистов. Пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины», — написал он.

По словам губернатора, пострадали в общей сложности три человека. Двое из них получили несерьезные ранения, госпитализация и не потребовалась. Один потерпевший находится в тяжелом состоянии. Ожидается, что он будет в скором времени перевезен в областную больницу. Для того будет привлечен самолет санавиации.

О разрушениях в районе падения снарядов не сообщается.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал, что при обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек.