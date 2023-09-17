Дональд Трамп рассказал, как Украина могла избежать эскалации конфликта

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 102 0

Трамп: Украина терпит поражение в конфликте, которого могла избежать

Дональд Трамп рассказал, как Украина могла избежать эскалации конфликта

Фото: Reuters / STRINGER

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Экс-президент США продолжает обвинять Джо Байдена в том, что он толкает человечество к третьей мировой войне.

Киевские власти могли не допустить эскалации конфликта, если бы мирно отказались от некоторых своих территорий. Такое признание в интервью на телеканале NBC сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Киев мог достичь соглашения с потерей меньшего количества территорий, чем Москва уже, будем говорить честно, присоединила. Была возможность договориться и избежать жертв», — отметил политик.

Бывший президент США неоднократно обвинял нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что он подталкивает человечество начать третью мировую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байден назвал афроамериканцев необразованными.

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Дональд Трамп рассказал, как Украина могла избежать эскалации конфликта

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