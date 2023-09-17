Подставил Зеленского: чем грозит Украине международный скандал с Подоляком

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Экс-морпех Берлетик: Подоляк подставил Зеленского перед заседанием Совбеза ООН

Подставил Зеленского: чем грозит Украине международный скандал с Подоляком

Фото: Александр Кряжев / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Главе Незалежной вряд ли удастся переманить на свою сторону страны глобального юга на предстоящем заседании Совбеза ООН.

Оскорбив жителей Китая и Индии, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк серьезно подставил Владимира Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН. Об этом заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По словам военного, главе киевского режима не удастся переманить на свою сторону страны глобального юга в ходе заседания СБ ООН 20 сентября, поскольку его старший советник назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ.

«Он только что оскорбил подавляющую часть Евразии — в России, Китае, Индии, и всех, кто находится между ними. Он оскорбил всех этих людей, которых теперь Зеленский попытается „очаровать“. Кто на это купится и почему?» — задался вопросом Берлетик.

Опрометчивое заявление Подоляка будет иметь решающее значение в принятии азиатскими странами решения не поддерживать Киев, уверен эксперт.

В недавнем интервью советник главы офиса Зеленского высказался о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, что вызвало бурю возмущения в этих странах. В китайском МИД потребовали от Подоляка объяснить, что он имел в виду.

Тот попытался откреститься от своих высказываний, переложив ответственность на российскую сторону. По словам Подоляка, всему виной «классическая российская пропаганда», которая «вырвала из контекста и исказила смысл» его слов.

Позднее, как писал 5-tv.ru, советник главы офиса Зеленского повторил во всеуслышание тезис о «слабом потенциале» Индии и Китая, заменив в нем слово «интеллектуальный» на «аналитический».

Тема:
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