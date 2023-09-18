Польша и Германия не поделили украинских беженцев

Однако, у стран Европы намерения относительно украинцев вовсе не благие.

Германия активно переманивает к себе страну украинских беженцев из Польши, потому что ФРГ отчаянно нуждается в дешевой рабочей силе. Об этом сообщает издание Advance.

Публицисты газеты уверены — еще при Ангеле Меркель немецкие власти вывозили из стран Ближнего Востока, Азии и Африки мигрантов, чтобы компенсировать себе рабочие места.

«В то время Берлин преподнес данные действия как „высоконравственную заботу“, но в реальности все было наоборот. В частности, в Германии не хватало рабочей силы, поскольку иссякли немецкие источники рабочей силы», — пишут журналисты.

Теперь же у Германии для этих целей появилась Украина. И беженцы из Незалежной вполне довольны, потому что немцы им предлагают зарплаты повыше польских, а также неплохой соцпакет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии призвали не выдавать Украине беженцев.