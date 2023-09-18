Небензя: Киев не может подтянуть к реализации «формулы мира» нейтральные страны
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Президент Незалежной пускает потенциальным «партнерам» пыль в глаза.
Попытки Украины навязать свою «формулу мира» странам с устойчивым нейтралитетом ведут к краху. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
В конце июня в столице Дании с участием стран «Большой семерки» и БРИКС, на которой лидеры государств обсуждали «формулу мира», которую ранее озвучил президент Зеленский. По ее условиям, она предполагает наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость.
В Москве попытки Зеленского пустить пыль в глаза назвали «далекими от реальной жизни». Постпред Небензя подчеркнул, что киевские власти не смогут перетянуть на свою сторону здравомыслящую часть мира.
«Признаков вовлечения ООН в эти дискуссии мы не видим, тем более, что Антониу Гутерреш не раз говорил в этом контексте о своей приверженности принципу беспристрастности и равноудаленности», — подчеркнул он.
Небензя призвал всегда проверять любую информацию, которую президент Украины выдает за факты, в том числе «с недавним разделом заявления „двадцатки“ по украинскому кризису».
«Все остальное — «от лукавого», — заключил постпред.
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