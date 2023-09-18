Опасно для жизни или только для фигуры? К чему приводит потребление «энергетиков»

Какая дозировка считается допустимой, а после какой уже начинаются разные необратимые последствия?

В Московской области и ряде других регионов России запрещено продавать энергетики лицам до 18 лет. Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал 5-tv.ru, что самое вредное в таких напитках.

Как объяснил специалист, напитки считаются энергетическими из-за витаминов и сахара и отметил, что примерно похожего эффекта можно добиться, если есть шоколад.

«Витамины В действуют на мозг и могут обладать каким-то эффектом. Конечно, 99% эффекта от энергетиков обусловлено именно сахаром, который там находится», — говорит специалист.

Врач добавил, что одна банка в день — это тоже много, но хотя бы допустимо. А вот злоупотребление может навредить здоровью человека. Кузьменко сравнил эффект с тем, как если бы человек ел сахар ложками: как минимум может наступить ожирение.

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