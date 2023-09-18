«Помешанные картежники»: экс-агент ЦРУ предрек крах Западу из-за недооценки РФ 

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: недооценка России Западом закончится провалом

«Помешанные картежники»: экс-агент ЦРУ предрек крах Западу из-за недооценки РФ 

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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В США и ЕС ошибочно полагают, что российская армия морально разложилась и вот-вот побежит с поля боя.

Западные политики зациклились на борьбе с Россией, словно «помешанные картежники», которые проигрывают, но не могут остановиться. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Они убедили себя, что Россия слаба… По их мнению, Путин близок к полному краху, поэтому им просто нужно продолжать оказывать небольшое давление», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, политики и силовики на Западе уверены, что им удастся завершить украинский конфликт, идя на его обострение. При этом они ошибочно полагают, что российская армия морально разложилась и вот-вот побежит с поля боя.

Руководствуясь такой точкой зрения, Запад последние полтора года совершает одни и те же действия, которые не приносят никаких результатов. Подобный подход не даст ничего, кроме провала, заключил Джонсон.

Автор британского издания Spiked Френк Фуреди на днях заявил о «крупной победе» России на мировой арене. Под ней журналист понимает итоги саммита G20 в Индии, на котором не осудили спецоперацию России, несмотря на усилия США и Европы указать на «российскую агрессию». Лидерам Запада пришлось смириться с «мягкими» формулировками, появившимися в итоговой декларации саммита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли признал провал украинского контрнаступления.

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