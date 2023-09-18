Обречены на провал? Власти США сделали неожиданное признание

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Генерал Милли заявил, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mc1 Alexander Kubitza / Dod; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пентагон больше не дает никаких прогнозов о ходе спецоперации.

Украинские войска не добьются успеха в обозримой перспективе. Такое неожиданное признание сделал самый высокопоставленный американский военный.

Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью американским СМИ ушел от прямого ответа на вопрос — когда будет результат в попытках украинских боевиков прорвать российскую оборону? Адмирал ответил, что это займет много времени.

Другим неожиданным признанием стала критика в адрес Джо Байдена: в Пентагоне официально признали, что февральский приказ хозяина Белого дома — уничтожить китайский метеозонд — был абсолютно бессмысленным.

Тема:
Спецоперация
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