Пентагон больше не дает никаких прогнозов о ходе спецоперации.

Украинские войска не добьются успеха в обозримой перспективе. Такое неожиданное признание сделал самый высокопоставленный американский военный.

Председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью американским СМИ ушел от прямого ответа на вопрос — когда будет результат в попытках украинских боевиков прорвать российскую оборону? Адмирал ответил, что это займет много времени.

Другим неожиданным признанием стала критика в адрес Джо Байдена: в Пентагоне официально признали, что февральский приказ хозяина Белого дома — уничтожить китайский метеозонд — был абсолютно бессмысленным.