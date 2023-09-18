«Пошлый анекдот»: Захарова осудила «игрища Запада» вокруг проблемы голода в мире

Западные правительства своими действиями провоцируют спекуляции на рынке продовольствия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о спекуляциях Запада на теме мировой продовольственной безопасности.

Внимание российского дипломата привлекла информация о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за их запрета на ввоз украинской продукции.

«А все они вместе взятые — киевский режим, ЕС, НАТО — в курсе, что Блинкена (госсекретарь США — Прим. ред.) на днях снова „волновала“ проблема голода в мире, и он не нашел ничего лучше, чем обвинить во всем Россию? Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна», — гневно отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также обвинила западные правительства и подконтрольные им агропромышленные монополии в махинациях и «бесконечной возне», которые ведут к спекуляциям на мировом рынке продовольствия.

«Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах», — заявила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша, Венгрия и Словакия с полуночи 16 сентября продлили запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на официальное решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго.