Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Композитор Пахмутова хочет, чтобы ее супруга проводили в последний путь достойно

Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Церемония прощания с поэтом состоится 20 сентября.

Композитор Александра Пахмутова рассказала ближайшему окружению о своем главном желании после смерти супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сообщает издание МК.

Выяснилось, что супруга почившего поэта желает достойно проводить в последний путь любимого человека.

«„Надо проводить Коленьку достойно!“ — сказала вчера Александра Николаевна. Это ее главное желание», — сообщают в ближайшем окружении Пахмутовой.

Известно, что сама композитор отказывается выходить на связь. Пахмутова крайне тяжело справляется с потерей и до сих пор не может поверить в случившееся.

«Александра Николаевна, конечно, переживает, ее поддерживают с помощью медикаментов. Вчера, например, она легла спать пораньше. Конечно, Александра Николаевна еще не свыклась с мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет. Все разговоры сейчас — о нем», — передают источники.

Поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Ранее 5-tv.ru писал об истории любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой.


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