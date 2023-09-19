Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова
Композитор Пахмутова хочет, чтобы ее супруга проводили в последний путь достойно
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Церемония прощания с поэтом состоится 20 сентября.
Композитор Александра Пахмутова рассказала ближайшему окружению о своем главном желании после смерти супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сообщает издание МК.
Выяснилось, что супруга почившего поэта желает достойно проводить в последний путь любимого человека.
«„Надо проводить Коленьку достойно!“ — сказала вчера Александра Николаевна. Это ее главное желание», — сообщают в ближайшем окружении Пахмутовой.
Известно, что сама композитор отказывается выходить на связь. Пахмутова крайне тяжело справляется с потерей и до сих пор не может поверить в случившееся.
«Александра Николаевна, конечно, переживает, ее поддерживают с помощью медикаментов. Вчера, например, она легла спать пораньше. Конечно, Александра Николаевна еще не свыклась с мыслью о том, что Николая Николаевича больше нет. Все разговоры сейчас — о нем», — передают источники.
Поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал об истории любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой.
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