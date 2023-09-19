Собянин: речные вокзалы Москвы приняли более тысячи судов за лето

|
Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли больше тысячи судов

Собянин: речные вокзалы Москвы приняли более тысячи судов за лето

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Речные трамвайчики стали излюбленным видом транспорта не только гостей столицы, но и москвичей.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы за лето приняли больше тысячи судов, на которых находилось свыше 175 тысяч человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

«За три летних месяца причалы приняли и отправили в путешествие более тысячи судов. В этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны», — написал московский мэр.

Самыми популярными маршрутами для речных путешествий из Москвы стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь, Нижний Новгород и другие города, добавил Собянин.

Благодаря благоустройству территорий речные вокзалы Москвы стали излюбленным местом не только туристов, но и москвичей. Так, Северный речной вокзал столицы посетили более миллиона человек, а Южный — более 90 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что речной транспорт очень органично вписывает в городскую транспортную сеть. В ближайшем будущем количество круизов и маршрутов увеличится.

Ранее 5-tv.ru показывал, как прошла инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.65
0.02 103.09
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:38
Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках
13:33
Российские «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ при переправе через Днепр
13:28
Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
13:24
Латвия закрывает один из двух КПП на границе с Белоруссией
13:20
В Москве простились с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным
13:14
Азербайджан заявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России