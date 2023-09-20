«Плачет, не переставая»: состояние Пахмутовой продолжает ухудшаться

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 10 0

Композитор Пахмутова находится под присмотром врачей после смерти Добронравова

«Плачет, не переставая»: состояние Пахмутовой продолжает ухудшаться

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как сейчас чувствует себя композитор после смерти супруга?

Состояние композитора Александры Пахмутовой серьезно ухудшилось. «МК» сообщает, что на данный момент звезда находится под присмотром врачей.

В окружении композитора заявили о том, что Пахмутова плачет весь день, не переставая.

«Александра Николаевна плачет практически весь день. Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное. Сегодня к ней пришло осознание произошедшего. Поэтому пока непросто. Но она — женщина волевая, сильная. Мы все надеемся, что она справится с такой трагедией», — сообщили источники журналистов.

Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. По информации близких семьи, Александра Пахмутова всегда находилась рядом с супругом. А в последнее время семейство все чаще оставалось жить в санатории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов.

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