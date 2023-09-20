«Плачет, не переставая»: состояние Пахмутовой продолжает ухудшаться
Композитор Пахмутова находится под присмотром врачей после смерти Добронравова
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Как сейчас чувствует себя композитор после смерти супруга?
Состояние композитора Александры Пахмутовой серьезно ухудшилось. «МК» сообщает, что на данный момент звезда находится под присмотром врачей.
В окружении композитора заявили о том, что Пахмутова плачет весь день, не переставая.
«Александра Николаевна плачет практически весь день. Она находится под присмотром врачей, ей дают успокоительное. Сегодня к ней пришло осознание произошедшего. Поэтому пока непросто. Но она — женщина волевая, сильная. Мы все надеемся, что она справится с такой трагедией», — сообщили источники журналистов.
Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. По информации близких семьи, Александра Пахмутова всегда находилась рядом с супругом. А в последнее время семейство все чаще оставалось жить в санатории.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов.
- 19 сент
- Море слез: Пахмутова положит в гроб Добронравова дорогую вещь
- 19 сент
- Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова
- 18 сент
- Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова
- 18 сент
- «Опустела без тебя земля»: история любви Николая Добронравова и Александры Пахмутовой
- 18 сент
- Раскрыты дата и место похорон поэта-песенника Николая Добронравова
- 17 сент
- «Победим мы и горе, и смерть»: видео одного из последних выступлений Добронравова
- 17 сент
- Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов
- 17 сент
- Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов
- 17 сент
- Захарова указала на бессмертную актуальность строк Николая Добронравова
- 17 сент
- «Останется в моей памяти»: Валерия показала одно из последних фото Добронравова
Читайте также
77%
-0.43 102.92
-0.17
Нашли ошибку?