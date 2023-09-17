Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 379 0

Александре Пахмутовой сказали о смерти мужа через 12 часов из-за боязни реакции

Пахмутовой сообщили о смерти Добронравова лишь спустя 12 часов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Один из самых знаменитых поэтов-песенников России ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни.

Александре Пахмутовой сообщили о смерти ее супруга Николая Добронравова через 12 часов после случившегося. Об этом пишет «МК».

Издание узнало, что близкие решили поберечь нервы композитора и не сообщать ей трагическую новость на ночь.

«Александру Николаевну действительно решили не тревожить под вечер… Такие известия под ночь ей ни к чему», — цитирует издание источник.

О смерти мужа, с которым она прожила душа в душу 67 лет, Пахмутова узнала только утром 17 сентября.

Один из самых знаменитых поэтов-песенников России Николай Добронравов ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни в возрасте 94 лет. В сотрудничестве со своей супругой, композитором Александрой Пахмутовой, он написал больше 400 песен. В числе самых известных — «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Беловежская пуща», «Нежность», «Птица счастья» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл, где будет похоронен поэт-песенник Николай Добронравов.

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