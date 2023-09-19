РФ в контакте с Азербайджаном по поводу антитеррористической операции в Нагорном Карабахе

Баку предоставляет Москве всю информацию о проведении операции.

Россия контактирует с Азербайджаном и получает всю необходимую информацию на фоне «антитеррористической операции», которая проводится в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Власти России контактируют с Азербайджаном на фоне проведения Баку „антитеррористической операции“ в Карабахе», — заявила она.

По итогам контактов МИД РФ опубликует официальное заявление.

Ранее власти Азербайджана заявили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Баку официально предоставил отчет о происходящем российским миротворцам, а также мониторинговому центру.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашинян назвал миссию миротворцев РФ в Карабахе провальной.