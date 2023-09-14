«Существуют проблемы»: Пашинян назвал миссию миротворцев РФ в Карабахе провальной

Премьер Армении изменил свое мнение на фоне закрытия Лачинского коридора, связывающего государство с Нагорным Карабахом.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе провальной. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится о том, что мнение Пашиняна изменилось на фоне гуманитарного кризиса, возникшего из-за закрытия Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией. В связи с обострением гуманитарного кризиса политик начал сомневаться, так как регион был зоной ответственности российских миротворцев.

«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора — Прим. ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», — заявил Пашинян в интервью.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха решен, причем не по инициативе российской стороны. Власти неоднократно предлагали Армении свои варианты урегулирования конфликта, но нынешнее армянское руководство было не согласно.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми.