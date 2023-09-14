«Существуют проблемы»: Пашинян назвал миссию миротворцев РФ в Карабахе провальной

|
Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ

«Существуют проблемы»: Пашинян назвал миссию миротворцев РФ в Карабахе провальной

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Премьер Армении изменил свое мнение на фоне закрытия Лачинского коридора, связывающего государство с Нагорным Карабахом.

Премьер Армении Никол Пашинян назвал миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе провальной. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится о том, что мнение Пашиняна изменилось на фоне гуманитарного кризиса, возникшего из-за закрытия Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией. В связи с обострением гуманитарного кризиса политик начал сомневаться, так как регион был зоной ответственности российских миротворцев.

«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора — Прим. ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», — заявил Пашинян в интервью.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха решен, причем не по инициативе российской стороны. Власти неоднократно предлагали Армении свои варианты урегулирования конфликта, но нынешнее армянское руководство было не согласно.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

10:56
«Благодарен этой крысе»: Киркоров рассказал, кто подтолкнул его сделать пластику
10:48
Блогера КраСаву снова проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил России
10:44
«Путь в ад»: в США забили тревогу из-за решений Путина на Украине
10:37
«Не переживайте»: в Италии сделали заявление по конфискации вещей у россиян
10:35
Главаря группировки киллеров Гагиева приговорили к пожизненному заключению
10:30
В Москве возбудили дело против «вора в законе», орудовавшего в колониях

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
Мешают обзору: за какие аксессуары в салоне авто начнут штрафовать осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России