В зоне Нагорного Карабаха созданы гуманитарные коридоры для эвакуации населения

В Минобороны Азербайджана сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Коридоры и приемные пункты открыты на Лачинской дороге, а также на других направлениях. В МО уточнили, что Баку продолжает проведение «антитеррористических мероприятий» в регионе. Сторона применяет оружие высокой точности исключительно для поражения военных целей.

В министерстве обратили внимание, что эвакуация необходима в связи с размещением позиций ВС Армении вблизи жилых кварталов и гражданских объектов. Их защита будет обеспечена в соответствии с нормами международного гуманитарного права, заверили в ведомстве.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что проведение операции было мотивировано «восстановлением конституционного строя», а также в целях обеспечения положений трехстороннего соглашения, заключенного между лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ в контакте с Азербайджаном по поводу «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.