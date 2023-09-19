В зоне Нагорного Карабаха созданы гуманитарные коридоры для эвакуации населения

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 19 0

Также открыты пункты приема для мирных граждан.

В зоне Нагорного Карабаха созданы гуманитарные коридоры для эвакуации населения

Фото: Патрин Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Минобороны Азербайджана сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте оборонного ведомства.

Коридоры и приемные пункты открыты на Лачинской дороге, а также на других направлениях. В МО уточнили, что Баку продолжает проведение «антитеррористических мероприятий» в регионе. Сторона применяет оружие высокой точности исключительно для поражения военных целей.

В министерстве обратили внимание, что эвакуация необходима в связи с размещением позиций ВС Армении вблизи жилых кварталов и гражданских объектов. Их защита будет обеспечена в соответствии с нормами международного гуманитарного права, заверили в ведомстве.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что проведение операции было мотивировано «восстановлением конституционного строя», а также в целях обеспечения положений трехстороннего соглашения, заключенного между лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ в контакте с Азербайджаном по поводу «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.65
0.02 103.09
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Детей — да, свадьбу — нет: почему Юлия Волкова ни разу не была замужем и категорически не хочет
15:11
Нашли управу: в Польше предложили запретить транзит оружия для ВСУ
15:00
Бесполезна или нет? Врач объяснил, как и где правильно носить медицинские маски
14:56
«Стране не хватает секса»: Прохор Шаляпин ответил на скандал из-за обнаженных фото
14:52
Скончался создатель «копейки» инженер АвтоВАЗа Дмитрий Авдесняк
14:47
Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России