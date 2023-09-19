Море слез: Пахмутова положит в гроб Добронравова дорогую вещь
После прощания композитор Пахмутова положит в гроб супруга личную и ценную вещь
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Церемония состоится на легендарной сцене Концертного зала имени Чайковского.
Композитор Александра Пахмутова положит в гроб к почившему супругу поэту-песеннику Николаю Добронравову нечто ценное и очень личное. Об этом сообщает портал utro.ru.
Прощальная церемония с Добронравовым состоится в эту среду, 20 сентября, в Концертном зале имени Чайковского на легендарной сцене, где оплакивали величайших артистов современности.
По информации источников из близкого окружения Пахмутовой, композитор решила оплакать любимого супруга, оставив ему дар в виде дорогой трогательной вещи, которая будет сопровождать его в последнем пути после прощания.
Советский и российский поэт Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 лет, не дожив двух месяцев до 95-летнего юбилея. Причиной смерти, как сообщается, стала тяжелая и продолжительная болезнь. В совместном браке с Александрой Пахмутовой он прожил 67 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова.
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