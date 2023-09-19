«Прожарил» отношения: в Кувейте брак пары продлился всего три минуты

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

В Кувейте молодожены развелись через три минуты после регистрации из-за шутки

«Прожарил» отношения: в Кувейте брак пары продлился всего три минуты

Фото: www.globallookpress.com / Robert King

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Возможно, это стало новым мировым антирекордом.

В Кувейте молодожены развелись сразу после регистрации брака. Как пишет издание Kuwait News, причиной внезапного разрыва оказалась неудачная реплика новоявленного супруга в адрес своей жены.

Как пишут местные СМИ, подписав документы о заключении брака, пара получила поздравления, а потом они вместе вышли за дверь зала регистраций. В холле молодая жена споткнулась. Увидев это, новоиспеченный муж не стал молчать и едко прокомментировал ситуацию, назвав супругу глупой. Оправдания, что это — всего лишь шутка, не помогли.

Юмор женщина не оценила, тут же вернулась к регистратору и попросила расторгнуть брак прямо сейчас. В итоге здание они оба покинули в том же статусе, в котором заходили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, из-за чего развалился брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс. Пара прожила вместе 27 лет.

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