Соседи по комнате: из-за чего развалился брак Хью Джекмана
Брак Хью Джекмана развалился из-за пандемии COVID-19
Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press
Пара прожила вместе 27 лет.
Брак Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс начал трещать по швам во время пандемии COVID-19. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственного инсайдера.
По словам источника, за последние годы их любовь превратилась в дружбу. Джекман понял, что из отношений ушла страсть, и ее никак не получается вернуть.
«Их брак был погублен пандемией COVID-19. Они всегда будут связаны, всегда будут вместе благодаря тому, что у них общие дети. Но в течение нескольких последних лет их любовь превратилась скорее в дружбу», — отмечают СМИ.
Вместе с тем инсайдер подчеркнул, что у бывших возлюбленных нет каких-либо внутренних конфликтов или неприязни друг к другу. Другой источник отметил, что все друзья и близкие пары знали о случившемся. Также сообщается, что никто из супругов не заводил романов на стороне.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман развелся с супругой после 27 лет брака. Знаменитости решили двигаться дальше, но каждый из них в своем положении.
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