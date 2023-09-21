Врач рассказала, как распознать корь у ребенка до появления сыпи

Сыпь может появиться лишь через две недели после заражения.

Корь опасна тем, что с момента заражения до момента появления первых симптомов проходит от одной до двух недель. Как заранее распознать болезнь у ребенка, в беседе с изданием Газета.ру рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.

По словам врача, самыми ранними симптомами кори являются повышенная температура и общая интоксикация. Ребенок может жаловаться на головную боль, озноб и светобоязнь. Все это сопровождается типичными симптомами ОРВИ — кашель, заложенность носа и боль в горле.

Первые высыпания можно обнаружить на третий-пятый день, но заметить их непросто, так как они появляются на слизистой оболочке щек.

«Это сыпь в виде манной крупы — то есть маленькие белые пятнышки, как будто манка прилипла. Это и есть признаки, характерные для кори, по которым можно заподозрить болезнь и уже обратиться к врачу», — предостерегла Мария.

В первые дни болезни температура поднимается до 38,5 градуса, после чего снижается, однако это лишь затишье перед бурей. В момент появления сыпи температура может подскочить вплоть до 40 градусов.

Сама же красная сыпь, с которой ассоциируется корь, появляется в характерной последовательности: в первые сутки сыпь появляется на голове, за ушами и на лице. На вторые сутки она переходит на плечи и руки. На третьи — ребенок полностью покрывается сыпью, однако пятна на голове и лице начинают постепенно бледнеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как наиболее эффективно помочь ребенку при удушье.