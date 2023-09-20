Армения запросила экстренное заседание ООН по Нагорному Карабаху

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

МИД РФ призывает страны вернуться к договоренностям о безопасности в регионе.

Армения запросила экстренное заседание ООН по Нагорному Карабаху

Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe / UN Photo

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Тема:
Нагорный Карабах

Армения вместе с Францией направила срочный запрос в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) с требованием как можно скорее созвать экстренное заседание по происходящему в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в своих социальных сетях пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Заседание состоится 21 сентября. Срочно требуется четкое осуждение и соответствующие действия», — опубликовала она пост.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое.

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