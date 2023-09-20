Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое

Обстановка остается сложной, но люди ведут себя спокойно.
Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц
Число протестующих у здания посольства РФ в Ереване сократилось в два раза. Ситуация остается сложной, однако демонстранты не проявляют агрессии. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин. По его словам, в толпе происходят лишь словесные перепалки, митингующие спорят с правоохранителями. Полицейские по-прежнему не пропускают людей ко входу.
«Люди ведут себя очень спокойно, накаленной эту обстановку не назовешь… Очень много полиции, которая охраняет периметр», — отметил Еремин.
Накануне жители столицы Армении пришли к зданию российского дипломатического представительства и потребовали от Москвы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. До этого стало известно о столкновениях демонстрантов с сотрудниками полиции, они пытались прорвать оцепление и проникнуть в посольство. По данным Минздрава Армении, пострадали 34 человека, несколько митингующих и полицейских были госпитализированы.
По мнению протестующих, власти Армении затягивают с ответом на начало «антитеррористических мероприятий» со стороны Азербайджана в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова официально обратилась к Баку и Еревану с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров. С тем же призывом выступили представители командования миротворческих войск РФ
Армения и Азербайджан спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт начался в 1992-м, Баку утратил контроль над когда-то своими территориями. Ведущую роль в процессе урегулирования взяла на себя Россия, в районе конфликта размещен миротворческий контингент.
На трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве этой весной представитель России Сергей Лавров заявил о приближении к общему мнению об условиях мирного соглашения. Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти спорного региона обвинили Баку в срыве договоренностей.
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