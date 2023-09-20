Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Обстановка остается сложной, но люди ведут себя спокойно.

Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нагорный Карабах

Число протестующих у здания посольства РФ в Ереване сократилось в два раза. Ситуация остается сложной, однако демонстранты не проявляют агрессии. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин. По его словам, в толпе происходят лишь словесные перепалки, митингующие спорят с правоохранителями. Полицейские по-прежнему не пропускают людей ко входу.

«Люди ведут себя очень спокойно, накаленной эту обстановку не назовешь… Очень много полиции, которая охраняет периметр», — отметил Еремин.

Накануне жители столицы Армении пришли к зданию российского дипломатического представительства и потребовали от Москвы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. До этого стало известно о столкновениях демонстрантов с сотрудниками полиции, они пытались прорвать оцепление и проникнуть в посольство. По данным Минздрава Армении, пострадали 34 человека, несколько митингующих и полицейских были госпитализированы.

По мнению протестующих, власти Армении затягивают с ответом на начало «антитеррористических мероприятий» со стороны Азербайджана в районе Нагорного Карабаха. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова официально обратилась к Баку и Еревану с призывом остановить военные действия и сесть за стол переговоров. С тем же призывом выступили представители командования миротворческих войск РФ

Армения и Азербайджан спорят о принадлежности Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженный конфликт начался в 1992-м, Баку утратил контроль над когда-то своими территориями. Ведущую роль в процессе урегулирования взяла на себя Россия, в районе конфликта размещен миротворческий контингент.

На трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве этой весной представитель России Сергей Лавров заявил о приближении к общему мнению об условиях мирного соглашения. Минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе 19 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти спорного региона обвинили Баку в срыве договоренностей.

Тема:
Нагорный Карабах
20 сент
Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
20 сент
Россия призывает вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
20 сент
«Миротворцы там не для того»: политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе
19 сент
Минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване
19 сент
Протестующие заблокировали российское посольство в Армении
19 сент
В Нагорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей
19 сент
Баку сообщает о взятии под контроль свыше 60 позиций ВС Армении в Карабахе
19 сент
У здания правительства в Ереване начались столкновения протестующих с полицией
19 сент
В Нагорном Карабахе погибли пять мирных жителей
19 сент
Минобороны РФ: в Карабахе зафиксированы нарушения по всей линии соприкосновения
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.22
-0.43 102.92
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:25
«Скучаю по семье»: Лолита сделала трогательное признание
3:09
Накрутить на свободу: на Украине заключенных заставят производить электричество
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
2:53
Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
2:45
Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое
2:37
Чаще хвалить других? Названы простые способы перестать ругаться матом

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России