У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ

Боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) раз за разом возвращаются на точки базирования с нулевыми результатами выполнения задач командования. Эффективная работа российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заставляет пилотов проделывать обратный путь по наземным ориентирам, так как навигация подавляется военнослужащими РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные осведомленного источника.

«Российские системы РЭБ, такие как „Красуха“, на сегодня способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу», — заявил информатор.

Российские бойцы активно используют системы «Красуха-С4» в зоне спецоперации. Кроме того, по данным Минобороны РФ, военнослужащие используют изящный метод воздействия, при котором из-за создаваемых «Красухой» для бортовых радаров украинские самолеты вынужденно поднимаются на большую высоту — прямо в зону поражения отечественных средств противовоздушной обороны (ПВО). Система эффективна на расстоянии до 150 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области. За минувшие сутки в регионе были перехвачены еще 16 реактивных снарядов, часть из которых — западного производства.